«Слідство.Інфо»: Печерский райсуд обязал Офис генпрокурора закрыть одно из дел по «пленкам ОАСК»

Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк обязал Офис генпрокурора закрыть уголовное производство по части записей из кабинета главы ОАСК Павла Вовка.
Решение датируется 17 июня, сообщает «Слідство.Інфо» со ссылкой на собственные источники.
Таким образом, Сергей Вовк удовлетворил жалобу заместителя председателя ОАСК Евгения Аблова, который тоже фигурирует в записях. Он жаловался на «бездействие прокуроров» в этом уголовном производстве.
- НАБУ подозревает судей Окружного админсуда Вовка, Аблова, Погрибниченко, Келеберду, Огурцова, Качура и Санина в коррупции и попытках захватить государственную власть. 17 июля НАБУ представило запись разговоров председателя суда Павла Вовка и судей ОАСК. В тот же день сотрудники НАБУ провели обыски в суде, после чего Вовку и его заместителю Евгению Аблову сообщили о подозрении. 21 июля НАБУ обнародовало новые записи телефонных разговоров Вовка.
- 1 сентября Высший совет правосудия единогласно оставил на должности Павла Вовка. В ВСП объяснили, что приняли такое решение, поскольку «нет доказательств» вручения подозрения Вовку должным образом — значит, он не получил статус подозреваемого. Сам Вовк похвалил решение ВСП и заявил, что иностранные агенты хотят лишить Украину суверенитета с помощью НАБУ.
- В этом деле есть еще один фигурант — председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк. Для него не требуется специальная процедура, как в отношении судей, и поэтому еще 3 августа Высший антикоррупционный суд для Холоднюка избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Через два месяца суд решил отстранить его от должности председателя ГСА, а уже 22 октября стало известно, что Холоднюк написал заявление об отставке.
- 22 октября Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения главе ОАСК Павлу Вовку.