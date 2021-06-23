«Слідство.Інфо»: Печерский райсуд обязал Офис генпрокурора закрыть одно из дел по «пленкам ОАСК»

Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк обязал Офис генпрокурора закрыть уголовное производство по части записей из кабинета главы ОАСК Павла Вовка.

Решение датируется 17 июня, сообщает «Слідство.Інфо» со ссылкой на собственные источники.

Таким образом, Сергей Вовк удовлетворил жалобу заместителя председателя ОАСК Евгения Аблова, который тоже фигурирует в записях. Он жаловался на «бездействие прокуроров» в этом уголовном производстве.