Nikkei Asia: Росія реімпортує запчастини для танків і ракет, які раніше продала Індії та Мʼянмі

Росія, імовірно, викупляє назад деталі для танків і ракет, які продавала в Індію та Мʼянму, щоб ремонтувати чи модернізовувати свої техніку й озброєння для ведення війни проти України.

Про це пише Nikkei Asia.

Журналісти видання проаналізували дані митного оформлення, які свідчать, що росія реімпортує комплектуючі до зброї з двох країн.

Реімпортоване обладнання включає, зокрема, понад 6 000 прицільних оптичних труб і близько 200 камер, якими можна модернізувати старі російські танки Т-72.

Також один із російських виробників ракет у серпні та листопаді 2022 року придбав у Міністерства оборони Індії компоненти для прицілу нічного бачення на протиповітряних ракетах власного виробництва на суму $150 тисяч.

У даних митного оформлення зазначено, що обладнання нібито було з дефектами, тому його повернули в росію. Тим часом аналітики видання стверджують, що велика кількість військової продукції, задіяної в реімпорті, і його терміни ставлять під сумнів причину несправності комплектуючих.