Генштаб: Сили оборони України ліквідували понад 210 тисяч росіян

На Харківщині російські окупанти знову спробували відправити підривну розвідувальну групу через український кордон в околицях населеного пункту Зелене. Спроба не вдалася.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Бахмутському напрямку ворог наступав у напрямку Іванівського, але успіху не мав.

Протягом доби 4 червня українська авіація завдала 15 ударів по зосередженнях російських військ. Українські захисники також перехопили шість розвідувальних дронів противника.

Ракетно-артилерійські підрозділи протягом доби 4 червня уразили три командні пости, два місця зосередження озброєння і військової техніки окупантів, чотири склади боєприпасів, дві зенітно-ракетні системи і чотири станції радіоелектронної боротьби.

За минулу добу російська армія втратила приблизно 540 військових, 11 танків, 11 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем і пʼять засобів ППО. Загалом в Україні вже загинули 210 350 росіян.