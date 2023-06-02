Розвідка: деякі країни допомагають росії нарощувати виробництво ракет і безпілотників

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Одна з ключових тем — доповідь розвідки про країни, які допомагають росії налагоджувати виробництво ракет і дронів в умовах війни.
Зеленський зауважив, що ті країни також допомагають рф обходити санкції. Влада готує відповідні рішення.
На засіданні розглянули стан протиповітряної оборони: її потреби і шляхи вдосконалення, а також питання фронту.
Учасники засідання «жорстко» відреагували на загибель людей біля зачиненого бомбосховища в Києві — міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олександру Камишіну президент доручив провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва і відзвітувати за 10 днів.
Тим часом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повинен зробити те саме по всій Україні.
- Росія вночі 1 червня знову атакувала Київ. У Деснянському районі столиці уламки впали на поліклініку та на прилеглий багатоповерховий будинок — загинули троє людей, ще близько двадцяти отримали поранення. Серед загиблих 9-річна дівчинка. Щодо зачиненого укриття в поліклініці поліція відкрила провадження за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Трьох посадовців та охоронця медзакладу затримали.
- Мер Києва Віталій Кличко попросив Офіс президента відсторонити від посади голову Деснянської райдержадміністрації Дмитра Ратнікова. Також він просить відсторонити керівника медзакладу, де було зачинене укриття.
- Директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук заявив, що КМДА не має іншого виходу, окрім як тримати укриття в місті постійно відчиненими. У застосунку «Київ Цифровий» зʼявилася офлайн-мапа укриттів. Також там можна поскаржитися, якщо вони зачинені.
- 24 травня Київська міська військова адміністрація вже запевняла, що «закритих для киян укриттів не буде» — під час повітряної тривоги всі вони мають бути відчинені.