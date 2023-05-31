В Україні відкрили Центр захисту прав дитини. Він має протидіяти російським злочинам

В Україні відкрили Центр захисту прав дитини, який протидіятиме російським злочинам, пише Мінреінтеграції.
Центр працюватиме з дітьми, які були жертвами злочинів росії чи їх свідками. Фахівці отримуватимуть інформацію від дітей та їхніх родин, щоб допомогти їм. Там також проводитимуть медичні обстеження.
На заході з відкриття Центру представили план дій Bring Kids Back UA — це комплекс дій української влади, іноземних урядів і міжнародних організацій у захисті прав дітей з України.
«Перший крок зроблено, 371 дитина вдома, в Україні. Зробимо все, щоб повернути всіх», — наголосив президент Володимир Зеленський на церемонії відкриття.
- Україна має підтвердження, що через територію Білорусі за участі Мінська примусово переміщували українських дітей і військовополонених. Тепер Київ розслідує роль Білорусі в депортації українських дітей, яких росія примусово вивозила з окупованих територій.
- Місяць тому Україна передала Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) список з іменами 19 тисяч депортованих до росії дітей.
- 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію росії. ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.
- Росія депортувала з України 19 393 дитини й створила понад 70 таборів, у яких їх примусово утримують. Оскільки частина території України опинилася в окупації і влада не має туди доступу, то насправді може йтися про кілька сотень тисяч викрадених дітей.
- У квітні путін підписав указ, який передбачає «депортацію» українців з окупованих росією територій України. Тобто українці, які живуть на окупованих територіях і вирішили зберегти українське громадянство, мають право бути там до 1 липня 2024 року. Після цього їх можуть депортувати.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії путіна й дитячого омбудсмена рф Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих районів України до росії.