У Повітряних силах розповіли, які задачі виконуватимуть винищувачі F-16

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів про головні завдання, які виконуватимуть винищувачі F-16, коли їх передадуть Україні.

За його словами, головною задачею F-16 в Україні буде завоювати перевагу в повітрі та захищати територію, куди не дістають наземні системи протиповітряної оборони.

«Літак — це теж частина ППО. Десь наземна ППО буде перекривати стратегічні напрямки, важливі обʼєкти, міста. А вже далі можуть працювати й мобільні групи, і винищувачі F-16», — пояснив Ігнат.

Однак винищувачі не зможуть збивати балістичні ракети. Для цього потрібні системи Patriot та Samp-T. Літаки будуть захищати повітряний простір від таких ракет як Х-101, «Калібр» та дронів-камікадзе.

«Також він буде завойовувати перевагу в повітрі, бо сьогодні російська авіація переважає нас за кількістю і технологіями», — сказав Ігнат.

Він додав, що перевага в повітрі на окупованих територіях допоможе наземним військам вести як оборону, так і наступ.