Медіа: Держсекретар США Блінкен і голова Пентагону Остін пролобіювали рішення надати Україні літаки F-16

Сполучені Штати Америки дозволили союзникам передавати Україні винищувачі F-16, а самі будуть навчати українських пілотів користуватися ними. Такому рішенню Вашингтону посприяли державний секретар США Ентоні Блінкен і голова Пентагону Ллойд Остін.
Про це пишуть The Washington Post і The New York Times.
За словами американських чиновників, Ентоні Блінкен був головним лобістом в адміністрації президента в питанні передачі Києву винищувачів F-16. Він активно працював із союзниками по НАТО, щоб просувати це рішення. Таку ж позицію держсекретар зайняв і в питанні постачання Україні сучасних танків. У The Washington Post зазначають, що саме він «підштовхнув» Білий дім до передачі танків M1 Abrams.
Тим часом Ллойд Остін наполягав, щоб американські чиновники підтримали план європейських союзників про передачу західних літаків Україні. Це відбувалося після того, як 21 квітня міністр оборони США зустрівся із колегами з 50 країн у форматі «Рамштайн».
NYT пише, що тоді Остін повернувся у Вашингтон і сказав високопосадовцям адміністрації Байдена про необхідність змінити позицію щодо навчання українських пілотів і принаймні дозволити іншим країнам передавати літаки Україні.
Голова Пентагону заручився одностайною підтримкою представників національної безпеки адміністрації Байдена і перед самітом «Великої сімки» (G7) офіційно порекомендував президенту США ухвалити позитивне рішення про F-16 для України.
- Україні винищувачі F-16 передаватимуть підрозділами, а не поштучно. На початковому етапі можуть передати кілька десятків цих літаків. Раніше радник українського міністра оборони Юрій Сак казав, що Україна хоче отримати від 40 до 50 винищувачів F-16, щоби сформувати три або чотири ескадрильї.
- 16 травня Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів літати на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема й на F-16. До коаліції увійшли США, Нідерланди, Бельгія, Данія і Португалія. Навчати пілотів почнуть найближчими місяцями.
- 20 травня Білий дім підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли та скільки винищувачів Україна отримає. США дали згоду союзникам на передачу Україні F-16.
- 21 травня президент США Джо Байден підтвердив, що Штати почнуть навчати українських пілотів найближчим часом. У звіті американців ідеться, що два українські аси на симуляторах F-16 перевершили очікування США. Там вважають, що зможуть навчити українських пілотів літати на F-16 за 4 місяці, а не за 18, як планувалося раніше.
- 23 травня в Пентагоні заявили, що передача Україні винищувачів F-16 розпочнеться щонайменше через кілька місяців. І це за оптимістичним сценарієм. Проте це доволі короткий термін, оскільки зазвичай потрібно понад 2 роки, щоб навчити нового американського пілота роботі з таким літаком.