Медіа: Держсекретар США Блінкен і голова Пентагону Остін пролобіювали рішення надати Україні літаки F-16

Сполучені Штати Америки дозволили союзникам передавати Україні винищувачі F-16, а самі будуть навчати українських пілотів користуватися ними. Такому рішенню Вашингтону посприяли державний секретар США Ентоні Блінкен і голова Пентагону Ллойд Остін.

Про це пишуть The Washington Post і The New York Times.

За словами американських чиновників, Ентоні Блінкен був головним лобістом в адміністрації президента в питанні передачі Києву винищувачів F-16. Він активно працював із союзниками по НАТО, щоб просувати це рішення. Таку ж позицію держсекретар зайняв і в питанні постачання Україні сучасних танків. У The Washington Post зазначають, що саме він «підштовхнув» Білий дім до передачі танків M1 Abrams.

Тим часом Ллойд Остін наполягав, щоб американські чиновники підтримали план європейських союзників про передачу західних літаків Україні. Це відбувалося після того, як 21 квітня міністр оборони США зустрівся із колегами з 50 країн у форматі «Рамштайн».

NYT пише, що тоді Остін повернувся у Вашингтон і сказав високопосадовцям адміністрації Байдена про необхідність змінити позицію щодо навчання українських пілотів і принаймні дозволити іншим країнам передавати літаки Україні.

Голова Пентагону заручився одностайною підтримкою представників національної безпеки адміністрації Байдена і перед самітом «Великої сімки» (G7) офіційно порекомендував президенту США ухвалити позитивне рішення про F-16 для України.