У Повітряних силах ЗСУ поки не підтверджують інформацію про початок навчання українських пілотів на F-16

У Повітряних силах ЗСУ поки не підтверджують інформацію про початок навчання українських пілотів роботі на винищувачах F-16. Там зазначили, що наразі триває підготовка людей до такого навчання.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Триває процес підготовки людей до того, щоб розпочати це навчання. Є передові групи, які виїхали у країни Європи, що можуть надати нам майданчики для навчання. Вивчається, як буде проходити цей процес тощо. Самих пілотів, які вже пілотують, ще немає», — пояснив він.

За його словами, сам факт формування «авіаційної коаліції» — уже надзвичайна новина. Деякі країни готуватимуть пілотів, а деякі готові передати літаки. Ігнат підкреслює, що саме рішення про передачу Україні літаків вже є. Тепер лишаються технічні моменти та процеси.

Речник Повітряних сил розповів, що зараз відбувається вивчення всіх деталей: коли та які групи поїдуть на навчання в певні країни, скільки триватиме процес тощо.