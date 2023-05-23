У Повітряних силах ЗСУ поки не підтверджують інформацію про початок навчання українських пілотів на F-16

У Повітряних силах ЗСУ поки не підтверджують інформацію про початок навчання українських пілотів роботі на винищувачах F-16. Там зазначили, що наразі триває підготовка людей до такого навчання.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
«Триває процес підготовки людей до того, щоб розпочати це навчання. Є передові групи, які виїхали у країни Європи, що можуть надати нам майданчики для навчання. Вивчається, як буде проходити цей процес тощо. Самих пілотів, які вже пілотують, ще немає», — пояснив він.
За його словами, сам факт формування «авіаційної коаліції» — уже надзвичайна новина. Деякі країни готуватимуть пілотів, а деякі готові передати літаки. Ігнат підкреслює, що саме рішення про передачу Україні літаків вже є. Тепер лишаються технічні моменти та процеси.
Речник Повітряних сил розповів, що зараз відбувається вивчення всіх деталей: коли та які групи поїдуть на навчання в певні країни, скільки триватиме процес тощо.
- Україні винищувачі F-16 передаватимуть підрозділами, а не поштучно. На початковому етапі можуть передати кілька десятків цих літаків. Раніше радник українського міністра оборони Юрій Сак казав, що Україна хоче отримати від 40 до 50 винищувачів F-16, щоби сформувати три або чотири ескадрильї.
- 16 травня Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів літати на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема й на F-16. До коаліції увійшли США, Нідерланди, Бельгія, Данія і Португалія. Навчати пілотів почнуть найближчими місяцями.
- 20 травня Білий дім підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли та скільки винищувачів Україна отримає. США дали згоду союзникам на передачу Україні F-16.
- 21 травня президент США Джо Байден підтвердив, що Штати почнуть навчати українських пілотів найближчим часом. У звіті американців ідеться, що два українські аси на симуляторах F-16 перевершили очікування США. Там вважають, що зможуть навчити українських пілотів літати на F-16 за 4 місяці, а не за 18, як планувалося раніше.