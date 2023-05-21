Президент Грузії оголосила бойкот авіакомпанії, яка поновила рейси до рф. Та заявила, що не пустить її на борт

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот грузинській авіакомпанії Georgian Airways, яка почала польоти в росію.
Про це повідомляє «Эхо Кавказа».
«Я оголошую бойкот авіакомпанії Airzena [Georgian Airways]», — заявила Зурабішвілі і закликала громадян приєднатися до бойкоту. Вона наголосила, що авіакомпанію цікавить лише збагачення, і зараз вона «хоче використати цю нову реальність, яка є неприйнятною для дуже великої частини нашого населення».
Засновник авіакомпанії Тамаз Гаїашвілі заявив, що Зурабішвілі не пустять на борт Georgian Airways після її заяви про бойкот.
«Пані Саломе оголосила бойкот національної авіакомпанії. Ми оголошуємо її персоною нон-грата, доки вона не вибачиться перед грузинським народом, ми її не пустимо на борт», — заявив Тамаз Гаїашвілі.
- 10 травня 2023 року путін підписав указ і скасував з 15 травня 2023 року візовий режим для громадян Грузії, а також скасував заборону на повітряні перевезення з росії до Грузії, що діяла з червня 2019 року.
- Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала це провокацією і навіть скликала Раду безпеки країни. Натомість грузинський уряд не вбачає нічого поганого у відновленні авіасполучення.
- Грузія заявила, що не пустить у свій повітряний простір підсанкційні авіакомпанії та літаки, ЄС її попередив з цього приводу. 15 травня Грузія видала перший з 2019 року дозвіл на польоти в напрямку росії, його отримала авіакомпанія з рф «Азімут», другий дозвіл отримала грузинська авіакомпанія Georgian Airways, а третій — російська авіакомпанія Red Wings (її літаки літали в окупований Крим).