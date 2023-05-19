Хабар голові Верховного суду: слідство встановило ключових членів «злочинної групи». Один з них міг бути агентом НАБУ

У справі про рекордний хабар голові Верховного суду Всеволоду Князєву слідство встановило ключових членів «злочинної групи». Один із них — «довірена особа Князєва» і його друг дитинства, який одночасно міг бути агентом НАБУ.

Про це йдеться в статті «Бабеля».

За даними слідчих, головував у групі Князєв і залучив туди адвоката Олега Горецького і нотаріуса Кирила Горбурова, якого в матеріалах Національного антикорупційного бюро називають «довіреною особою Князєва». На плівках його голос чути найкраще, він брав участь у всіх схемах, отримав свою частку від хабаря, але підозри не отримав.

Прямо агентом його прокурори не називають, але висновок про те, що він ним є, можна зробити з кількох фактів. По-перше, Горбурову не оголосили підозри, а по-друге, під час засідання в деяких випадках прокурори, зачитуючи в суді розшифровки розмов, називали його Кравченком, тобто легендували.

Тим часом у медіа поширювалася інформація, що цим агентом під прикриттям була «студентка із зовнішністю топмоделі».