EUobserver: Новим пакетом санкцій Євросоюз допоможе європейським компаніям вийти з ринку росії

Європейський Союз планує допомогти європейським компаніям вийти з російського ринку, щоб ті не фінансували своїми податками повномасштабну війну рф проти України.
Видання EUobserver ознайомилося з пропозиціями для 11 пакета санкцій проти росії, серед яких згадуються спеціальні дозволи на фінансові операції та юридичні послуги, які допоможуть компаніям з Євросоюзу «безболісно» покинути росію.
Країни ЄС зможуть дозволяти фінансові перекази росіянам із чорного списку за низки умов, наприклад, якщо такі гроші потрібні, аби завершити транзакції. Те ж саме стосується юридичних послуг. Дозволи діятимуть до кінця серпня 2023 року.
- Десятки компаній з Євросоюзу залишаються на російському ринку. Наприклад, естонська компанія таксі Bolt, одні з найбільших банків Європи Raiffeisen Bank International, Deutsche Bank, австрійський виробник енергетичних напоїв Red Bull, виробник косметики Clarins, німецька інженерна фірма Bosch тощо.
- Раніше The Financial Times писали, що понад 40 західних банків не можуть покинути російський ринок на прийнятних умовах через указ президента рф путіна. Він передбачає, що на будь-які угоди про продаж чи купівлю банків потрібен дозвіл влади.
- Водночас австрійська банківська група Raiffeisen Bank International заявила, що буде займатися можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу. Там зобовʼязалися зменшувати активність у росії.
- Одинадцятий пакет санкцій проти росії має на меті усунути санкційні лазівки. Також у ньому Єврокомісія пропонує заборонити заходити в європейські порти суднам, які намагаються обійти санкції щодо російської нафти, і покарати причетних до вивезення культурних цінностей з тимчасово окупованих територій України.
- Разом із цим ЄК хоче припинити експорт технологій з восьми китайських компаній, підозрюючи, що вони продають їх росії. До цього списку ввійшли й компанії Вірменії, Ірану, Узбекистану та Обʼєднаних Арабських Еміратів.
- На початку квітня український президент і глава Єврокомісії обговорили впровадження наступного, 11-го пакета санкцій проти рф. Згодом комісар ЄС із фінансових питань повідомив, що нові обмежувальні заходи вже готові. МакГіннес заявила, що Брюссель не тільки запровадить додаткові санкції проти Москви, але й намагатиметься забезпечити ефективне виконання санкцій, щоб фізичним і юридичним особам було важче їх обійти.