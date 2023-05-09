Медіа: У новому пакеті санкцій Євросоюз покарає росію за вивезення культурних цінностей з України

У новому санкційному пакеті Європейський Союз запровадить обмеження щодо росіян, які причетні до вивезення культурних цінностей з тимчасово окупованих територій України.
Про це пише EUobserver з посиланням на проєкт пакета санкцій, який Єврокомісія надала країнам-членам ЄС.
Європейська комісія пропонує ввести санкції проти пʼяти російських чиновників, які брали участь у вивезенні експонатів з Херсонського художнього музею до Сімферополя та пограбуванні Маріупольського художнього музею імені Куїнджі.
- Одинадцятий пакет санкцій проти росії має на меті усунути санкційні лазівки. Також у ньому Єврокомісія пропонує заборонити заходити в європейські порти суднам, які намагаються обійти санкції щодо російської нафти.
- Разом з цим ЄК хоче припинити експорт технологій з восьми китайських компаній, підозрюючи, що вони продають їх росії. До цього списку ввійшли й компанії Вірменії, Ірану, Узбекистану та Обʼєднаних Арабських Еміратів.
- На початку квітня український президент і глава Єврокомісії обговорили впровадження наступного, 11-го пакета санкцій проти рф. Згодом комісар ЄС із фінансових питань повідомив, що нові обмежувальні заходи вже готові. МакГіннес заявила, що Брюссель не тільки запровадить додаткові санкції проти Москви, але й намагатиметься забезпечити ефективне виконання санкцій, щоб окремим і юридичним особам було важче їх обійти. Поки що цей пакет так і не ухвалили.