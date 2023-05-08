Єврокомісія надіслала країнам ЄС пропозиції щодо 11 пакету санкцій проти росії. Він націлений на усунення лазівок

Брюссель запропонував країнам Європейського Союзу усунути санкційні лазівки за допомогою 11-го пакета санкцій проти росії.

Про це пише AFP.

За словами речника Єврокомісії Еріка Мамера, 11-й пакет санкцій буде зосереджений на ефективності попередніх, запровадженні нових і тому, як усунути лазівки в них. Його обговорять на засіданні Комітету постійних представників (Coreper) 10 травня.