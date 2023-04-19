NYT: Росія в обхід санкцій імпортує західні технології для ракет

Росія в обхід санкцій імпортує західні електронні компоненти, що використовуються в оборонній промисловості. Ідеться про продажі чипів та інших електронних компонентів через Вірменію, Казахстан та інші країни Центральної Азії.

Такими даними наприкінці минулого місяця обмінювалися американські та європейські офіційні особи, пише The New York Times.

Торгові обмеження значно ускладнюють для росії отримання технологій, які можна використовувати на полі бою, більша частина яких розроблена фірмами у США та союзних країнах.

Прямий продаж чипів до росії зі США та їхніх союзників упав до нуля, але дані про торгівлю показують, що інші країни втрутилися, щоб допомогти росії.

Після вторгнення в Україну імпорт чипів до росії різко впав, але пізніше знову почав зростати, особливо з Китаю. За даними аналітичного центру Silverado Policy Accelerator, імпорт у період із жовтня по січень щомісяця становив 50% і більше середнього довоєнного рівня.

В одному документі з печаткою Бюро промисловості та безпеки США йдеться, що 2022 року Вірменія імпортувала зі США чипів та процесорів на 515% більше, а з Євросоюзу — на 212% більше, ніж 2021 року. У документі зазначається, що тоді Вірменія експортувала до росії 97% тієї ж продукції.

В іншому документі Бюро промисловості та безпеки визначило вісім категорій мікросхем та компонентів, критично важливих для розробки російської зброї, які були виявлені в одній із моделей російської крилатої ракети Х-101.

«Це проблема, на якій ми зосереджені», — зазначив представник Міністерства торгівлі США Метью Аксельрод.