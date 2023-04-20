Bloomberg: США та партнери розглядають майже повну заборону експорту товарів до рф

Посадовці країн G7 розглядають можливість майже повної заборони експорту товарів до росії. Союзники обговорюють цю ідею напередодні травневого саміту лідерів у Японії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на людей, знайомих із цим питанням.

Якщо лідери G-7 підтримають цей крок, тоді на саміті необхідно буде узгодити винятки в переліку експортних товарів. Це можуть бути ліки, сільськогосподарська продукція та продовольство.

Однак з реалізацією цього рішення можуть виникнути труднощі, адже для набуття цими санкціями чинності в ЄС необхідна згода всіх країн-членів.

Наразі санкції майже вдвічі зменшили вартість експорту країн ЄС і G7 до росії. За даними женевського Моніторингу торгових даних, товари з Європи, США, Канади та Японії, які досі потрапляють до росії, оцінюють у $66 мільярдів.

Члени G-7 стурбовані тим, що це занадто велика вигода для економіки рф.

За даними Trade Data Monitor, Німеччина, Італія та Польща залишаються у трійці найбільших європейських експортерів товарів до росії. Серед товарів G7, які можуть найбільше постраждати від санкцій, — автомобілі, шоколад, пиво, взуття, квіти та косметика, а також немедичні та несільськогосподарські товари.

Також існує загроза, що майже повна заборона експорту до росії ще більше зблизить Москву з Китаєм у пошуку альтернативних покупців для санкційних товарів.