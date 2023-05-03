FT: Попри санкції росія закупила мікрочипи й обладнання на $900 тисяч. Більшість із них — з Євросоюзу

Російська федеральна служба безпеки купує технології та товари для свого військово-промислового комплексу через шпигунську мережу в обхід санкцій. Від початку повномасштабної війни росія закупилася на $900 тисяч.

Про це йдеться в розслідуванні Financial Times.

Міністерство юстиції США каже, що мережа «Сернія» веде «вкрай секретну закупівельну діяльність» під керівництвом ФСБ росії, зокрема для Управління науково-технічної розвідки. Також мережа обслуговує кремлівську службу зовнішньої розвідки, державний оборонний конгломерат «Ростех», Міноборони та державну компанію «Росатом».

Журналісти FT зʼясували, що російська компанія «Трейдтулс», яку разом із «Сернією» контролює одна людина — Олексій Зібиров, купує в Європейському Союзі, наприклад, мікрочипи та товари для промислового виробництва.

«Трейдтулс» і «Робін Трейд» (вона входить до мережі «Сернія»), за інформацією розслідувачів, зареєстровані за однією адресою. Компанія «Робін Трейд» до квітня 2022 року завезла в росію товарів на $12,2 мільйона. Потім на неї наклали санкції, її доходи впали на 90%.

Після цього імпортувати обладнання почала «Трейдтулс» — вона досі не під санкціями.