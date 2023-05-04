Bloomberg: ЄС обговорює новий механізм санкцій проти країн, що допомагають росії обходити обмеження

Європейський Союз обговорює новий механізм санкцій проти третіх країн, що допомагають росії обходити західні обмеження.

Про це пише Bloomberg.

За даними джерел видання, особливо зосередяться на тих державах, які не можуть пояснити різке зростання торгівлі з росіянами ключовими товарами чи технологіями.

Новий механізм розроблять, щоб утримати країни від допомоги росії та придушити наявні в Москви торгівельні канали. Якщо це не спрацює, ЄС зможе згодом запровадити цільові додаткові обмеження на ключові товари.

Євросоюз також планує розширити дію санкцій і заборонити транзит багатьох товарів через рф, додають співрозмовники Bloomberg. Держави-члени ЄС зможуть створювати два переліки — один міститиме треті країни, за допомогою яких росія обходить санкції, а інший — заборонені товари.

Новий механізм мають схвалити національні уряди 27 країн ЄС, а рішення про те, які країни і товари включити до обох переліків, прийматимуть одноголосно на рівні Євросоюзу. За даними джерел Bloomberg, ці заходи навряд чи спочатку націляться на Китай — поки що вони торкнуться країн Центральної Азії та найближчих сусідів росії.

Також новий пакет полегшить запровадження санкцій проти компаній у третіх країнах, які обходять санкції ЄС.

Євросоюз також прагне розширити заборони на автомобілі та сучасні технології, які росія використовувала у війні в Україні, промислові товари, залізо та сталь, а також продукти переробки з підсанкційних металів. Заборони можуть поширюватися також на ліцензії, видані на виробництво цих товарів.

Нові обмеження чекають на причепи. Російські вантажівки причіпляють свої вантажі на європейські автівки на кордоні з ЄС. Блок хоче запобігти цьому. Крім того, ЄС, ймовірно, деталізує правила вже існуючих заборон на вхід у порти ЄС, а також вказівки щодо перевантаження з судна на судно. Також до переліку обмежень додадуть ще десятки фізичних та юридичних осіб.