ЗМІ: Австрійський Raiffeisen Bank хоче обмінятися активами з російським Сбербанком

Керівництво австрійського банку Raiffeisen Bank обговорює можливий план обміну активами з російським Сбербанком. Так там хочуть отримати суму виручки, яку банк заробив у росії 2022 року і не може вивести через обмеження російської влади.

Про це пише австрійське видання Falter із посиланням на документ із засідання правління Raiffeisen Bank.

За даними видання, керівництво Raiffeisen Bank International обговорювало ідею передання дивідендів від його російського бізнесу Сбербанку в обмін на активи його європейської «дочки» Sberbank Europe, яка зареєстрована в Австрії. Сам Сбербанк перебуває під санкціями, і частина його активів заморожена європейською владою.

Загальна вартість активів становить приблизно €2 млрд — стільки становив чистий прибуток Raiffeisen Bank у росії за 2022 рік.

Сбербанк натомість може отримати або ці гроші, або повністю «дочку» Raiffeisen Bank International у Білорусі — Пріорбанк. Його загальна сума балансу теж становить приблизно €2 мільярди.

Усередині Raiffeisen Bank секретний план отримав кодову назву «Проєкт Червоний птах» (Project Red Bird). Усе тому, що в Австрії хочуть створити компанію-посередника під назвою Red Bird, якій Сбербанк і передасть 100% своєї частки в Sberbank Europe. Це допоможе відвести юридичні та економічні ризики від самого Raiffeisen Bank.

Оскільки Сбербанк перебуває під санкціями, транзакції з ним сильно обмежені, і правління Raiffeisen Bank вимагає, щоб підсанкційні банки «ні прямо, ні побічно» не отримали вигоду.