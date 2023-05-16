Україна приєдналася до Обʼєднаного центру з кібероборони НАТО

Україна офіційно приєдналася до Обʼєднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE). Запит на вступ туди Київ відправив ще у 2021 році.
Про це пише Міністерство закордонних справ і висловлює особливу подяку Естонії за підтримку та допомогу на шляху до CCDCOE.
Біля штаб-квартири кіберцентру в Таллінні урочисто підняли український прапор на знак приєднання України.
- Обʼєднаний центр з кібероборони НАТО забезпечує боротьбу з кібератаками та спеціалізується на кіберзахисті інформаційних систем. Також там проводять навчання і підготовку фахівців з кіберзахисту НАТО.
- Нещодавно генсек НАТО заявив, що всі країни-члени погоджуються зі вступом України до Альянсу, проте питання полягає у строках.
- Голова МЗС Дмитро Кулеба сказав, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Альянс повинен ухвалити політичне рішення: представити графік вступу України або зобовʼязатися зробити це до кінця року, щоб це стало сигналом для росії. На липневий саміт приїде президент Володимир Зеленський — він прийняв запрошення.
- За даними газети The Financial Times, США, Німеччина та Угорщина опираються спробам Польщі та країн Балтії запропонувати Україні план щодо членства в НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі.
- В Угорщині заявляли, що для вступу України до НАТО потрібне «схвалення» росії. Київ відреагував і наголосив, що «ми не потребуємо дозволу росії, щоб стати членом Альянсу».
- 30 вересня 2022 року, після того як путін оголосив про анексію окупованої території України, Зеленський повідомив, що Україна подає заявку в НАТО за прискореною процедурою. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що попередньою умовою для початку переговорів про членство України в НАТО має стати її перемога, і в цьому їй допомагають члени Альянсу.