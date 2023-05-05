Україна закликає Польщу розблокувати пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Вона вважає страйк польських перевізників «штучним»

Міністерство інфраструктури України закликає уряд Польщі розблокувати пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Його роботу призупинили 4 травня через страйк польських перевізників.

Вони вимагають повернути дозволи на міжнародні вантажні перевезення для українських перевізників, які їдуть до Польщі, а також хочуть, щоб до українців застосовували екологічну норму EURO4, як і до поляків в Україні.

Пункт пропустку «Ягодин — Дорогуськ» забезпечує приблизно 40% вантажопотоку до Польщі, а його блокування «спричиняє критичну для експорту ситуацію».

«Вважаємо сьогоднішній страйк штучним і таким, що суперечить спільним європейським прагненням та цінностям», — наголошує міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Він закликав польських колег вирішити цю проблему і врегулювати непорозуміння з протестувальниками.