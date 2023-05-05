Україна закликає Польщу розблокувати пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Вона вважає страйк польських перевізників «штучним»

Міністерство інфраструктури України закликає уряд Польщі розблокувати пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Його роботу призупинили 4 травня через страйк польських перевізників.
Вони вимагають повернути дозволи на міжнародні вантажні перевезення для українських перевізників, які їдуть до Польщі, а також хочуть, щоб до українців застосовували екологічну норму EURO4, як і до поляків в Україні.
Пункт пропустку «Ягодин — Дорогуськ» забезпечує приблизно 40% вантажопотоку до Польщі, а його блокування «спричиняє критичну для експорту ситуацію».
«Вважаємо сьогоднішній страйк штучним і таким, що суперечить спільним європейським прагненням та цінностям», — наголошує міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Він закликав польських колег вирішити цю проблему і врегулювати непорозуміння з протестувальниками.
- 28 квітня Єврокомісія (ЄК) домовилася з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Болгарією про зняття заборони на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Ідеться про купівлю пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника. Також уряди країн ЄС домовилися продовжити на рік скасування мит на імпорт з України, щоб допомогти її економіці під час війни з росією.
- 15 квітня Польща заборонила ввозити зерно та інше продовольство з України, також там вирішили ввести заборону на їх транзит.
- Згодом про заборону імпорту заявили в Угорщині та Словаччині, однак пообіцяли зберегти транзит. Єврокомісія назвала рішення трьох країн неприйнятними. Після переговорів Польща пообіцяла відновити транзит зерна. Однак Єврокомісія погодила заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику. Також Єврокомісія вирішила виділити додаткові €100 мільйонів для допомоги фермерам, які зазнали збитків.
- Після початку повномасштабної війни Євросоюз скасував всі тарифи та квоти на транзит українського зерна. Повідомлялося, що фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили €417 мільйонів через наплив українського зерна на їхні ринки.