Єврокомісія домовилася з 5 країнами про зняття блокади на імпорт продукції з України

Єврокомісія (ЄК) домовилася з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Болгарією про зняття заборони на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Ідеться про купівлю пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника, повідомив заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
«Я радий оголосити, що ми досягли політичного рішення щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Ми домовилися з Україною та пʼятьма її сусідніми країнами-членами ЄС, як врегулювати ситуацію», — сказав Домбровскіс.
Також ЄК надасть фермерам країн, що постраждали від затоварення зерном, €100 млн допомоги в обмін на скасування односторонніх заборон на ввезення продукції з України.
- Після початку повномасштабної війни Євросоюз скасував всі тарифи та квоти на транзит українського зерна. Повідомлялося, що фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили €417 мільйонів через наплив українського зерна на їхні ринки.
- Уже 15 квітня Польща заборонила ввозити зерно та інше продовольство з України, також там вирішили ввести заборону на їх транзит.
- Згодом про заборону імпорту заявили в Угорщині та Словаччині, однак пообіцяли зберегти транзит. Єврокомісія назвала рішення трьох країн неприйнятними. Після переговорів Польща пообіцяла відновити транзит зерна. Однак Єврокомісія погодила заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику. Також Єврокомісія вирішила виділити додаткові €100 мільйонів для допомоги фермерам, які зазнали збитків.