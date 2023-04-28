ЄС ще на рік продовжив нульові мита на експорт з України

Уряди країн Європейського Союзу домовилися продовжити на рік скасування мит на імпорт з України, щоб допомогти її економіці під час війни з росією.
Про це 28 квітня оголосило представництво Швеції, яке головує в Раді ЄС, а деталі пише Reuters.
Тим не менш, ЄС зберіг тарифи та квоти на найбільш чутливі сільськогосподарські продукти з України, такі як мʼясо, молочні продукти, цукор та деякі зернові.
Уперше нульові мита на рік ЄС запровадив у червні 2022 року.
- Наплив дешевої продукції з України вдарив по аграрному бізнесу Польщі та інших сусідів України. Аграріям довелося знижувати ціни на свої продукти, через що вони зазнають збитків. Починаючи з травня минулого року польські фермери протестують. На тлі цього ЄС надасть допомогу європейським фермерам та почне розслідування щодо імпорту української агропродукції.
- 15 квітня Польща заборонила ввозити з України зерно і десятки видів сільгосппродуктів (24 квітня відновили транзит залізницею). 16 квітня Угорщина також оголосила про заборону до червня імпорту агропродукції з України. 17 квітня аналогічне рішення ухвалила Словаччина, а 19 квітня — Болгарія. Щоправда, болгари дозволили транзит.