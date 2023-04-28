ЄС ще на рік продовжив нульові мита на експорт з України

Уряди країн Європейського Союзу домовилися продовжити на рік скасування мит на імпорт з України, щоб допомогти її економіці під час війни з росією.

Про це 28 квітня оголосило представництво Швеції, яке головує в Раді ЄС, а деталі пише Reuters.

Тим не менш, ЄС зберіг тарифи та квоти на найбільш чутливі сільськогосподарські продукти з України, такі як мʼясо, молочні продукти, цукор та деякі зернові.

Уперше нульові мита на рік ЄС запровадив у червні 2022 року.