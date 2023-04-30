Українська збірна з дзюдо бойкотуватиме чемпіонат світу через допуск росіян на турнір

Збірна України з дзюдо бойкотуватиме чемпіонат світу через допуск росіян на змагання. Російських та білоруських спортсменів допустили під нейтральним прапором.

Про це в коментарі «Суспільне Спорт» розповів головний тренер збірної Віталій Дуброва.

Він заявив, що рішення про бойкот ухвалили винятково через допуск російських та білоруських спортсменів. Міжнародна федерація дзюдо оголосила про це в останній день подачі заявок. Вона також опублікувала перелік «індивідуальних нейтральних атлетів», у якому виявили росіян та білорусів.

Крім цього, головний тренер повідомив, що Міжнародна федерація навіть не перевірила тих, кого допустила на чемпіонат світу. Серед них є багато представників ЦСКА. А Міжнародний олімпійський комітет у своїх рекомендаціях зазначав: спортсменів, які мають контракти зі збройними силами росії чи Білорусі до змагань не допускати.

«Спочатку побачили заяву Міжнародної федерації дзюдо про допуск, традиційний «місток до миру», тобто як завжди пишуть «раді вітати спортсменів із росії та Білорусі на чемпіонаті світу». Триває олімпійській відбір і всі спортсмени мають бути в рівних умовах. Десь хвилин за 15 зʼявилася заявка так званої російської команди нейтральних атлетів. А ввечері додали ще й білоруських дзюдоїстів — хлопця й дівчину», — пояснив він.

За його словами, на понеділок готується офіційна заява Української федерації дзюдо. Самі ж українські спортсмені розчаровані, тому що готувалися до чемпіонату світу.

Чемпіонат світу з дзюдо відбудеться 7—13 травня в Досі. Крім медалей, спортсмени виборюватимуть очки, які підуть в олімпійський рейтинг — саме він визначатиме відбір на Олімпіаду-2024 у кожній ваговій категорії.