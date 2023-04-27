У спортсменів з росії не вимагатимуть письмово засудити війну проти України. Їм достатньо підписати декларацію про нейтралітет

Щоб повернутися до міжнародних змагань, російським і білоруським спортсменам достатньо буде підписати декларацію про нейтралітет.
При цьому росіян не проситимуть письмово засудити війну рф проти України — як пояснив виданню LʼEquipe президент Асоціації міжнародних олімпійських федерацій з літніх видів спорту (ASOIF) Франческо Річчі Бітті, за це в росії передбачена кримінальна відповідальність.
Також Річчі Бітті сказав, що спортсмени «Формули-1» уже підписують декларації, за якими вони мають відповідати критеріям нейтралітету. На черзі — плавці.
«Ми вивчаємо можливість довірити це завдання [дотримання критеріїв нейтральності] Спортивному арбітражному суду, але поки це неофіційно», — додав директор ASOIF.
- У січні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет рекомендував дозволити росіянам і білорусам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі під нейтральним прапором, а потім розкритикував рішення українського уряду не допустити спортсменів до відбіркових змагань на Олімпіаду-2024, спільних із росіянами та білорусами. МОК заявив, що «уряди не вирішують, які спортсмени у яких міжнародних змаганнях можуть брати участь».
- Проти допуску росіян і білорусів до міжнародних спортивних змагань через війну в Україні виступили 35 країн. Німеччина заявила, що відмовить російським спортсменам у візах, якщо МОК допустить їх до міжнародних змагань.
- Мінспорту України оприлюднило список російських і білоруських спортсменів, які підтримують повномасштабне вторгнення рф. На кожного зі списку створили «портфоліо» з доказами їхньої підтримки агресії росії щодо України.
- Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) не допустила російську збірну до кваліфікації на Олімпійські ігри 2024 року. Заборону на участь у турнірах для росіян і білорусів продовжила і Світова федерація бадмінтону.