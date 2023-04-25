Туреччина підвищує до 130% мито на імпорт зернових. Раніше воно було нульовим

З першого травня Туреччина за розпорядженням президента Реджепа Ердогана підвищує імпортне мито з нуля до 130%. Це стосуватиметься зернових — пшениці, ячменю, кукурудзи тощо.
У такий спосіб Туреччина хоче стабілізувати ціни на продукти, підтримати своє сільське господарство і сповільнити річну інфляцію, яка, за даними місцевого видання Daily Sabbah, сягнула 50,5%.
Рішення про підвищення імпортного мита вплине й на Україну, оскільки вона один з найбільших постачальників зернових до Туреччини.
- За даними Держмитслужби, протягом першого кварталу 2023 року Україна ввезла до Туреччини ячменю на $52,7 млн, або 42,1% від усього експорту цієї культури.
- У Туреччині 14 травня відбудуться вибори. За результатами попередніх соцопитувань Ердоган може перемогти в першому турі виборів, але не набрати понад 50%. У другому ж турі він поступався всім опозиційним кандидатам. 6 березня опозиція визначилася з єдиним кандидатом — 74-річним політиком Кемалем Кілічдароглу. Після цього рейтинги опозиції одразу поповзли вгору, а рейтинги влади почали падати. Пізніше турецький президент Ердоган пообіцяв туркам безкоштовний газ і заявив про початок надходження газу з родовищ Чорного моря.
- 5 квітня Польща заборонила ввозити з України зерно і десятки видів сільгосппродуктів. 16 квітня Угорщина також оголосила про заборону до червня імпорту агропродукції з України. 17 квітня аналогічне рішення ухвалила Словаччина, а 19 квітня — Болгарія. Щоправда, болгари дозволили транзит.
- Єврокомісія продовжила до 5 червня 2024 року безмитне ввезення зернових культур з України. Наплив дешевої продукції з України вдарив по аграрному бізнесу Польщі та інших сусідів України. Аграріям довелося знижувати ціни на свої продукти, через що вони зазнають збитків. Починаючи з травня минулого року польські фермери протестують. На тлі цього ЄС надасть допомогу європейським фермерам та почне розслідування щодо імпорту української агропродукції.
- Фінансовий пакет допомоги на €100 мільйонів Єврокомісія пообіцяла і Румунії, Словаччині та Болгарії на тлі зернової кризи. Однак є умова: дотримуватися спільного підходу до вирішення проблем, а не ухвалювати односторонні рішення.