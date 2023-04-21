Турецький президент Ердоган перед виборами обіцяє туркам безкоштовний газ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про початок надходження газу з родовищ Чорного моря. Він пообіцяв забезпечити турків безкоштовним газом.

Про це пише Reuters.

«Ми надамо безкоштовний природний газ для побутового споживання до 25 кубометрів щомісяця протягом одного року», – заявив Ердоган на відкритті наземного газового порту в північній провінції Зонгулдак.

Він також зазначив, що протягом місяця для всіх турків газ буде безкоштовним, без ліміту споживання.

Туреччина, яка має невеликі запаси нафти й газу, сильно залежить від імпорту газу з росії, Азербайджану та Ірану, а також від імпорту скрапленого природного газу з Катару, США, Нігерії та Алжиру.

Згідно з даними енергетичного регулятора, внутрішній видобуток природного газу становив менше ніж 1% від національного споживання Туреччини обсягом 60 млрд кубометрів у 2021 році. За словами Ердогана, на чорноморських газових родовищах Туреччини спочатку будуть видобувати 10 мільйонів кубометрів газу на добу. У найближчий період видобуток збільшать до 40 мільйонів кубометрів газу на добу.

«Коли ми вийдемо на повну потужність, ми зможемо задовольняти приблизно 30% потреб внутрішнього споживання щорічно», — сказав він.