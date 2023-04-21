Польща запроваджує нові правила для транзиту українських агротоварів

Польща встановлює нові умови для перевізників, які транзитом везуть українську аграрну продукцію.

Про це пише «Укртрансбезпека».

Перевізники, що планують везти агротовари з України через Польщу, перед кордоном мають виконати дві умови.

Перша умова: ніяких зупинок на АЗС, тому запас палива має бути щонайменше на 150 кілометрів. Усі перевізники їдуть у супроводі, а заїхати на заправку під конвоєм — неможливо.

Друга умова: транспортний засіб треба підготувати до пломбування.

Якщо перевізник не дотримається цих правил, то йому заборонять вʼїжджати до Польщі.