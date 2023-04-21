Польща запроваджує нові правила для транзиту українських агротоварів

Польща встановлює нові умови для перевізників, які транзитом везуть українську аграрну продукцію.
Про це пише «Укртрансбезпека».
Перевізники, що планують везти агротовари з України через Польщу, перед кордоном мають виконати дві умови.
Перша умова: ніяких зупинок на АЗС, тому запас палива має бути щонайменше на 150 кілометрів. Усі перевізники їдуть у супроводі, а заїхати на заправку під конвоєм — неможливо.
Друга умова: транспортний засіб треба підготувати до пломбування.
Якщо перевізник не дотримається цих правил, то йому заборонять вʼїжджати до Польщі.
- 18 квітня Україна і Польща домовилися відновити транзит українського зерна та іншої агропродукції. Транзит розблокували в ніч з четверга 21 квітня на пʼятницю 22 квітня.
- Раніше, 15 квітня, Польща заборонила ввозити з України зерно й десятки видів сільгосппродуктів. 16 квітня Угорщина заборонила до червня імпорт агропродукції з України. 17 квітня таке ж рішення ухвалила Словаччина, а 19 квітня — Болгарія. Щоправда, болгари дозволили транзит.
- У Єврокомісії відреагували на такі рішення і назвали їх неприйнятними. Єврокомісія планує затвердити додатковий пакет заходів підтримки фермерів ЄС, які «постраждали» від напливу української сільськогосподарської продукції.