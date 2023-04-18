Україна і Польща домовилися відновити транзит українського зерна

Перший віцепремʼєр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна домовилася з Польщею про відновлення транзиту агропродукції.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України.

«За результатами переговорів було вирішено, що транзит українських сільськогосподарських товарів через територію Польщі буде розблоковано в ніч з четверга 21 квітня на пʼятницю 22 квітня поточного року», — сказала Свириденко.

За її словами, наразі уряд очікує від польської сторони деталі щодо технічних аспектів транспортування української продукції Польщею.