Румунія поки що не заборонятиме імпорт агропродукції з України, чекає на дії Євросоюзу

Румунія поки що не заборонятиме імпорт української агропродукції, зокрема й зерна. Там чекатимуть на виконання рішень Євросоюзу з підтримки фермерів країн східної Європи.

Про це пише Reuters.

Однак Румунія та України щотижня проводитимуть консультації з приводу обсягів імпортованого зерна, щоб дещо зменшити поставки.

«Я думаю, що необхідно почекати, щоб побачити, що вирішить комісія, а потім ми знову зустрінемося, щоби встановити довгострокові правила, тому що Румунія та Україна є великими країнами-виробниками зерна», — сказав міністр сільського господарства Петре Дая.