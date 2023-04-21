Румунія поки що не заборонятиме імпорт агропродукції з України, чекає на дії Євросоюзу

Румунія поки що не заборонятиме імпорт української агропродукції, зокрема й зерна. Там чекатимуть на виконання рішень Євросоюзу з підтримки фермерів країн східної Європи.
Про це пише Reuters.
Однак Румунія та України щотижня проводитимуть консультації з приводу обсягів імпортованого зерна, щоб дещо зменшити поставки.
«Я думаю, що необхідно почекати, щоб побачити, що вирішить комісія, а потім ми знову зустрінемося, щоби встановити довгострокові правила, тому що Румунія та Україна є великими країнами-виробниками зерна», — сказав міністр сільського господарства Петре Дая.
- Фінансовий пакет допомоги на €100 мільйонів Єврокомісія пообіцяла і Румунії, Словаччині та Болгарії на тлі зернової кризи. Однак є умова: дотримання спільного підходу до вирішень проблем, а не ухвалення односторонніх рішень.
- Польща заборонила ввозити з України зерно і десятки видів сільгосппродуктів 15 квітня. 16 квітня Угорщина заборонила до червня імпорт агропродукції з України. 17 квітня аналогічне рішення ухвалила Словаччина, а 19 квітня — Болгарія. Щоправда, болгари дозволили транзит.
- У Єврокомісії відреагували на такі рішення і назвали їх неприйнятними. Єврокомісія планує затвердити додатковий пакет заходів підтримки фермерів ЄС, які «постраждали» від напливу української сільськогосподарської продукції.
- Увечері 18 квітня міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна домовилася з Польщею про відновлення транзиту агропродукції. Його розблокували в ніч з четверга 20 квітня на пʼятницю 21 квітня.