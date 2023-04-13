Німеччина дозволила Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29 зі своїх запасів

Німецький уряд схвалив запит Польщі на відправку винищувачів МіГ-29 часів Холодної війни до України.
Польща планує відправити пʼять літаків для Сил оборони України зі старих запасів Німецької Демократичної Республіки, 23 з яких у 2002 році передали польській армії.
- 3 квітня Польща оголосила про передачу Україні перших кількох МіГ-29, але точну кількість не називала. Тепер відомо, що їх було чотири. Після візиту Володимира Зеленського до польського президента Анджея Дуди оголосили про передачу ще десяти винищувачів.
- 23 березня Словаччина вже передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29. Інші літаки передадуть найближчими тижнями. З міркувань безпеки анонсувати ці поставки не будуть. Однак деякі медіа писали, що Словаччина передасть 13 МіГ-29.
- Україна просить у союзників багатофункціональні винищувачі західного виробництва, такі як F-15, F-16 і F-18. Партнери наразі погодилися лише на тренування українських пілотів, зокрема це пообіцяли Британія, Польща та ще три країни, які тримають у секреті. Дискусії про підготовку до передачі західних літаків тривають.