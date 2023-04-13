Німеччина дозволила Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29 зі своїх запасів

Німецький уряд схвалив запит Польщі на відправку винищувачів МіГ-29 часів Холодної війни до України.

Польща планує відправити пʼять літаків для Сил оборони України зі старих запасів Німецької Демократичної Республіки, 23 з яких у 2002 році передали польській армії.