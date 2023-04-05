Ексочільник Кримського главку СБУ Кулініч знав про плани росії щодо війни. Слідство каже, що він умисно приховав цю інформацію

У Держбюро розслідувань заявили, що колишній голова ГУ Служби безпеки у Криму Олег Кулініч знав, що росія готує вторгнення в Україну з півострова, але приховав це від керівництва СБУ.

Про це пише Укрінформ.

Як сказала радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапʼян, у перші години повномасштабного російського вторгнення Кулініч блокував усі спроби сповістити центральний апарат Служби безпеки про обстановку в Криму й наказав підлеглим покинути місце служби, після чого й сам виїхав до Києва.

«На одній з квартир, де мешкав Кулініч, слідчі виявили схрон зі зброєю та його документи часів проходження служби у КДБ СРСР. Імовірно, усе це було підготовлено на випадок окупації Києва та приходу до столиці росіян», — додала Сапʼян.

Також вона зазначила, що Кулініч був довіреною особою ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, якому той передавав усю секретну інформацію з української спецслужби та державних нарад, а також отримував від нього завдання, наприклад, розставляв «своїх» на керівні посади в СБУ — насамперед у прикордонних областях України: Чернігівській, Сумській, Харківській та інших.