Ексочільник Кримського главку СБУ Кулініч знав про плани росії щодо війни. Слідство каже, що він умисно приховав цю інформацію

У Держбюро розслідувань заявили, що колишній голова ГУ Служби безпеки у Криму Олег Кулініч знав, що росія готує вторгнення в Україну з півострова, але приховав це від керівництва СБУ.
Про це пише Укрінформ.
Як сказала радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапʼян, у перші години повномасштабного російського вторгнення Кулініч блокував усі спроби сповістити центральний апарат Служби безпеки про обстановку в Криму й наказав підлеглим покинути місце служби, після чого й сам виїхав до Києва.
«На одній з квартир, де мешкав Кулініч, слідчі виявили схрон зі зброєю та його документи часів проходження служби у КДБ СРСР. Імовірно, усе це було підготовлено на випадок окупації Києва та приходу до столиці росіян», — додала Сапʼян.
Також вона зазначила, що Кулініч був довіреною особою ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, якому той передавав усю секретну інформацію з української спецслужби та державних нарад, а також отримував від нього завдання, наприклад, розставляв «своїх» на керівні посади в СБУ — насамперед у прикордонних областях України: Чернігівській, Сумській, Харківській та інших.
- 16 липня 2022 року правоохоронці затримали колишнього очільника Управління СБУ в Криму Олега Кулініча за підозрою у держзраді. Президент Володимир Зеленський призначив Кулініча головою Управління СБУ в Криму в жовтні 2020 року, а 2 березня 2022 року звільнив його.
- У справі Кулініча проходять колишній заступник секретаря РНБО у 2010—2013 роках Володимир Сівкович, який міг координувати шпигунство, а також колишній керівник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов. Останній перебуває у Сербії — Україна запросила його екстрадицію.
- 5 квітня 2023 року Служба безпеки України й Держбюро розслідувань опублікували перехоплення розмов колишнього очільника Головного управління СБУ в Криму Олега Кулініча з його куратором — ексзаступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем. Слідство наголосило, що це доводить співпрацю Кулініча з ФСБ росії.