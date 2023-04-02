Вірменія не планує арештовувати путіна після ратифікації Римського статуту

Віце-пікер парламенту Вірменії Акоп Аршакян заявив, що його країна не планує арештовувати російського президента володимира путіна після ратифікації Римського статуту.

Про це пише Armenpress.

«Вірменія прислухалася до побоювань російської федерації і в змозі зробити так, щоб забезпечення подальшого процесу, повʼязаного з Римським статутом, не завдало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією і росією», — сказав він.

За його словами, ратифікація Римського статуту дасть Вірменії можливість поставити у Міжнародному кримінальному суді питання про відповідальність за злочини військовослужбовців Азербайджану. А заяви про можливий арешт путіна Аршакян вважає неправильними.

«Це неправильне сприйняття, тому що не далі як сьогодні ми підписали з іншою країною угоду, згідно з якою Римський статут не вплине на наші двосторонні відносини. Таке врегулювання можливо і з росією. Але це лише один з варіантів. Є інші варіанти», — зазначив віце-спікер вірменського парламенту.