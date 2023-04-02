Вірменія не планує арештовувати путіна після ратифікації Римського статуту

Віце-пікер парламенту Вірменії Акоп Аршакян заявив, що його країна не планує арештовувати російського президента володимира путіна після ратифікації Римського статуту.
Про це пише Armenpress.
«Вірменія прислухалася до побоювань російської федерації і в змозі зробити так, щоб забезпечення подальшого процесу, повʼязаного з Римським статутом, не завдало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією і росією», — сказав він.
За його словами, ратифікація Римського статуту дасть Вірменії можливість поставити у Міжнародному кримінальному суді питання про відповідальність за злочини військовослужбовців Азербайджану. А заяви про можливий арешт путіна Аршакян вважає неправильними.
«Це неправильне сприйняття, тому що не далі як сьогодні ми підписали з іншою країною угоду, згідно з якою Римський статут не вплине на наші двосторонні відносини. Таке врегулювання можливо і з росією. Але це лише один з варіантів. Є інші варіанти», — зазначив віце-спікер вірменського парламенту.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої при президенті рф з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до росії — це воєнний злочин. Дітей вивозили без дозволу родичів і України, у росії їм надавали громадянство. Для цього путін ухвалив низку указів, які спростили ці процедури, а Львова-Бєлова виконувала його розпорядження. Разом із батьками в росію могли депортувати до 150 тисяч дітей (повернути вдалось трохи понад 300). Міжнародний суд упʼяте за свою історію видає такий ордер щодо чинного президента.
- Угорщина вже заявила, що не заарештовуватиме путіна, Південно-Африканська Республіка теж не хоче виконувати це рішення. Німеччина й Австрія готові його заарештувати.