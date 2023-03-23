Попри ордер Міжнародного кримінального суду Угорщина не заарештовуватиме путіна

Угорщина не заарештовуватиме путіна, якщо той вʼїде в країну. Будапешт вважає, що рішення МКС про видачу ордера на арешт президента рф сприятиме ескалації.
Про це заявив голова апарату премʼєр-міністра Угорщини Гергелі Гуляш, передає Reuters.
Гуляш зазначив, що відповідно до угорської правової системи у Будапешта немає законних підстав арештовувати російського президента, хоча Угорщина підписала і ратифікувала Римський статут.
Тобто Угорщина формально схвалила статут, але не змінила законодавство для його впровадження.
«Ми можемо послатись на угорський закон і на його підставі не можемо заарештувати президента росії», — сказав Гуляш.
Він також сказав, що уряд Угорщини ще «не сформував позицію» щодо ордера на арешт путіна.
«Ці рішення не найвдаліші, оскільки вони ведуть до подальшої ескалації, а не до миру, це моя особиста субʼєктивна думка», — додав Гуляш.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої при президенті рф з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до росії — це воєнний злочин. Дітей вивозили без дозволу родичів і України, в росії їм надавали громадянство. Для цього путін ухвалив низку указів, які спростили ці процедури, а Львова-Бєлова виконувала його розпорядження. Разом із батьками в росію могли депортувати до 150 тисяч дітей. Міжнародний суд упʼяте за свою історію видає такий ордер чинному президенту.
- Арештувати Путіна тепер точно зобовʼязані 123 країни, які ратифікували Римський статут. Це всі країни Європи, всі країни Південної Америки, в тому числі деякі члени БРІКС — організації, в якій росія є учасником. Також до членів МКС входить Японія, Австралія й Канада, Афганістан, Таджикистан, Монголія і багато інших країн.