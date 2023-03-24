Bloomberg: ПАР хоче уникнути виконання ордера на арешт путіна

Ордер на арешт путіна, якого звинувачують у воєнних злочинах, змусив Південно-Африканську Республіку вести юридичні консультації, адже країна не хоче виконувати таке рішення Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це пише Bloomberg.

За словами двох чиновників з Міністерства міжнародних справ, арешт путіна в ПАР малоймовірний навіть попри те, що країна підписала й ратифікувала Римський статут, тобто зобовʼязана виконувати рішення МКС.