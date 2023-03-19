У серпні путін має приїхати до ПАР на саміт. Країна заявила, що знає про ордер на його арешт

У серпні президент росії володимир путін має приїхати до Південної Африки для участі в саміті БРІКС. Країна заявила, що усвідомлює свої юридичні зобовʼязання після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна.
Про це повідомляє Reuters.
«Ми як уряд усвідомлюємо наші юридичні зобовʼязання. Однак до саміту ми продовжимо взаємодію з різними відповідними зацікавленими сторонами. Ми приймаємо до відома повідомлення про ордер на арешт, виданий МКС. Південна Африка зберігає прихильність та дуже сильне бажання, щоб конфлікт в Україні був урегульований мирним шляхом — шляхом переговорів», — сказав речник президента Вінсент Магвенья.
Офіційного підтвердження візиту путіна немає.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої при президенті рф з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до росії — це воєнний злочин. Дітей вивозили без дозволу родичів і України, в росії їм надавали громадянство. Для цього путін ухвалив низку указів, які спростили ці процедури, а Львова-Бєлова виконувала його розпорядження. Разом із батьками в росію могли депортувати до 150 тисяч дітей. Міжнародний суд упʼяте за свою історію видає такий ордер чинному президенту.
- Арештувати Путіна тепер точно зобовʼязані 123 країни, які ратифікували Римський статут. Це всі країни Європи, всі країни Південної Америки, в тому числі деякі члени БРІКС — організації, в якій росія є учасником. Також до членів МКС входить Японія, Австралія й Канада, Афганістан, Таджикистан, Монголія і багато інших країн.