Австрія заявила, що виконає рішення Міжнародного кримінального суду і заарештує путіна (якщо він приїде)

У разі приїзду президента рф володимира путіна Австрія як учасниця Римського статуту виконає своє зобовʼязання та заарештує його.
Про це Укрінформу повідомили у федеральному Міністерстві юстиції Австрії.
Відповідь відомства на запитання, чи заарештує австрійська влада путіна в разі його прибуття на територію країни була така: «Австрія є учасницею Римського статуту. Це означає, що Австрія, як і всі інші договірні сторони, зобовʼязана співпрацювати з МКС: ордери на арешт, видані цим судом, повинні виконуватися, а особи, яких розшукує МКС, повинні бути заарештовані».
«Ніхто не стоїть над законом. Конкретно це означає, що кожен злочин має бути повністю розслідуваний. Безкарності не повинно бути», — наголосили в австрійському Мінʼюсті.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої при президенті рф з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до росії — це воєнний злочин. Дітей вивозили без дозволу родичів і України, у росії їм надавали громадянство. Для цього путін ухвалив низку указів, які спростили ці процедури, а Львова-Бєлова виконувала його розпорядження. Разом із батьками в росію могли депортувати до 150 тисяч дітей (повернути вдалось трохи понад 300). Міжнародний суд упʼяте за свою історію видає такий ордер щодо чинного президента.
- Угорщина вже заявила, що не заарештовуватиме путіна, Південно-Африканська Республіка теж не хоче виконувати це рішення. Німеччина готова його заарештувати.