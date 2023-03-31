Україна створить спеціальні слідчі групи. Вони передадуть докази про злочини росії до Міжнародного кримінального суду

В Україні створять спеціальні слідчі групи, які збиратимуть доказову базу у справах про злочини росії й передаватимуть її до Міжнародного кримінального суду.

Про це сказав генпрокурор Андрій Костін на конференції United for justice, передає Укрінформ.

За його словами, він домовився з прокурором Міжнародного кримінального суду про створення Task forces (слідчих груп) щодо деяких проваджень.

Зараз в Україні відкрито приблизно 70 тисяч проваджень про воєнні злочини росіян. Збором доказів і розслідуванням злочинів займається не тільки Офіс генпрокурора, але й Міжнародний кримінальний суд, прокурори та слідчі третіх країн, а також правозахисні організації.