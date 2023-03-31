Україна створить спеціальні слідчі групи. Вони передадуть докази про злочини росії до Міжнародного кримінального суду

В Україні створять спеціальні слідчі групи, які збиратимуть доказову базу у справах про злочини росії й передаватимуть її до Міжнародного кримінального суду.
Про це сказав генпрокурор Андрій Костін на конференції United for justice, передає Укрінформ.
За його словами, він домовився з прокурором Міжнародного кримінального суду про створення Task forces (слідчих груп) щодо деяких проваджень.
Зараз в Україні відкрито приблизно 70 тисяч проваджень про воєнні злочини росіян. Збором доказів і розслідуванням злочинів займається не тільки Офіс генпрокурора, але й Міжнародний кримінальний суд, прокурори та слідчі третіх країн, а також правозахисні організації.
- Тому Україна, ЄС, МКС і уряд Нідерландів створили діалогову групу, щоб координувати і обʼєднувати всіх цих учасників.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої при президенті рф з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до росії — це воєнний злочин.
- Пізніше Міжнародний кримінальний суд вирішив відкрити своє представництво в Україні. Відповідну угоду підписав генпрокурор Андрій Костін.