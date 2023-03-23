Міжнародний кримінальний суд відкриває своє представництво в Україні

Міжнародний кримінальний суд відкриє своє представництво в Україні. Відповідну угоду підписав генпрокурор Андрій Костін.

Про це йдеться в його Telegram-каналі.

Угоду підписали в будівлі МКС у Гаазі.

За словами Костіна, відкриття представництва стане ще одним кроком до забезпечення відповідальності рф за міжнародні злочини.