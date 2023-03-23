Міжнародний кримінальний суд відкриває своє представництво в Україні

Міжнародний кримінальний суд відкриє своє представництво в Україні. Відповідну угоду підписав генпрокурор Андрій Костін.
Про це йдеться в його Telegram-каналі.
Угоду підписали в будівлі МКС у Гаазі.
За словами Костіна, відкриття представництва стане ще одним кроком до забезпечення відповідальності рф за міжнародні злочини.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої при президенті рф з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до росії — це воєнний злочин. Дітей вивозили без дозволу родичів і України, в росії їм надавали громадянство. Для цього путін ухвалив низку указів, які спростили ці процедури, а Львова-Бєлова виконувала його розпорядження. Разом із батьками в росію могли депортувати до 150 тисяч дітей. Міжнародний суд упʼяте за свою історію видає такий ордер чинному президенту.
- Арештувати Путіна тепер точно зобовʼязані 123 країни, які ратифікували Римський статут. Це всі країни Європи, всі країни Південної Америки, в тому числі деякі члени БРІКС — організації, в якій росія є учасником. Також до членів МКС входить Японія, Австралія й Канада, Афганістан, Таджикистан, Монголія і багато інших країн.