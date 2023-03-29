Міністр Ірина Верещук: Україна знає прізвища росіян, які вирішили всиновити вивезених дітей-сиріт

Українські та міжнародні правоохоронці знають прізвища російських громадян, що вирішили всиновити українських дітей-сиріт, яких незаконно вивезли з окупованих територій.

Про це міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук написала в Telegram.

«Ваші особи не є великим секретом: ні для українських, ні для міжнародних правоохоронних органів. Наприклад, мешканці Московської області Ірина Рудницька, Катерина Триполець, Денис Триполець, Михайло Сєріков, Марина Марченко тощо. Йдеться про багато десятків російських громадян, які чомусь вирішили, що їм дозволено всиновлювати вкрадених із України сиріт», — зазначила Ірина Верещук.

Вона підкреслила, що цим «прийомним батькам» та «опікунам» рано чи пізно доведеться відповідати за всиновлення викрадених дітей.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях та в росії перебувають 4 390 українських дітей-сиріт. Центр національного спротиву склав мапу таборів, куди росія їх відправляє.