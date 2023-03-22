Le Figaro: Франція навчає українських пілотів на винищувачах Mirage

Франція вже понад півтора місяця навчає майже тридцять українських пілотів на винищувачах Mirage 2000.

Про це пише французька газета Le Figaro.

Українські пілоти проходять прискорену підготовку на французьких винищувачах-бомбардувальниках на авіабазах Мон-де-Марсан і Нансі. Рішення про їх навчання ухвалили напередодні візиту Володимира Зеленського до Парижу, що відбувся 8 лютого.

Пізніше речник повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі «Радіо Свобода» заявив, що інформація про навчання українських льотчиків у Франції не відповідає дійсності.

У березні міністр оборони Франції Себастьян Лекорню підтвердив, що його країна розглядає можливість передати Україні свої винищувачі Mirage. Готувати пілотів можуть у Польщі.