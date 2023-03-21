У Києво-Печерській лаврі закрили доступ до печер та мощей. Мінкультури проводить там перевірку

У Києво-Печерській лаврі обмежили доступ до печер та мощей. Там почала працювати комісія Міністерства культури, яка визначить, наскільки збережені музейні експонати.
Про це пише пресслужба відомства.
Там зазначили, що 20 березня керівництво заповідника «Києво-Печерська лавра» надіслало листа монастирю УПЦ МП про те, що доступ до печер та мощей буде призупинений.
«Мощі преподобних та інші святині вважаються культурними та історичними цінностями. Молитва буде неможлива і в кількох храмах поблизу печер — припиняється доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських (Теплий храм)», — зазначили там.
- Перед Новим роком заповідник «Києво-Печерська лавра» повідомив УПЦ Московського патріархату, що з 1 січня не продовжує договір на її користування Успенським собором і Трапезною церквою.
- 1 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією.
- 2 грудня Рада національної безпеки та оборони ввела персональні санкції проти екснардепа Вадима Новинського, намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Петра Лебедя та низки інших священників УПЦ МП.
- 10 березня Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» надіслав Українській православній церкві Московського патріархату лист про розірвання договору оренди. Священників просять покинути Свято-Успенську Києво-Печерську лавру.
- Міністерство культури та інформполітики України заявило, що УПЦ МП до 29 березня має залишити всі приміщення, які орендує в Києво-Печерській лаврі. В УПЦ МП заявили, що ці вимоги не мають юридичних підстав.