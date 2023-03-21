У Києво-Печерській лаврі закрили доступ до печер та мощей. Мінкультури проводить там перевірку

У Києво-Печерській лаврі обмежили доступ до печер та мощей. Там почала працювати комісія Міністерства культури, яка визначить, наскільки збережені музейні експонати.

Про це пише пресслужба відомства.

Там зазначили, що 20 березня керівництво заповідника «Києво-Печерська лавра» надіслало листа монастирю УПЦ МП про те, що доступ до печер та мощей буде призупинений.

«Мощі преподобних та інші святині вважаються культурними та історичними цінностями. Молитва буде неможлива і в кількох храмах поблизу печер — припиняється доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських (Теплий храм)», — зазначили там.