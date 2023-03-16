Bihus.Іnfo: СБУ підтвердила наявність російських паспортів у дружини та родичів ексзаступника голови Служби зовнішньої розвідки Семочка

Служба безпеки підтвердила наявність російських паспортів у колишнього заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Журналісти вперше писали про це ще в 2018 році.
Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Bihus.Іnfo.
Служба безпеки підтвердила, що російські паспорти мали дружина Семочка Тетяна, її дочка та син від першого шлюбу, а також зять Семочка.
Також СБУ опублікувала і номери їхніх російських паспортів. Дружина та зять мають ті самі номери, про які журналісти писали ще пʼять років тому. Інші двоє мають нові номери російських паспортів.
- Семочко був призначений першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки 31 липня 2018 року. А менш ніж за рік — у квітні 2019 року — Порошенко звільнив його з посади.
- У 2018 році журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» повідомили, що у родичів заступника начальника Служби зовнішньої розвідки Семочка є російські паспорти, видані на території окупованого Криму, а також кілька елітних обʼєктів нерухомості в Козині під Києвом.
- Після оприлюднення розслідування СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею «державна зрада» стосовно Семочка. Крім того, в СБУ підтвердили російське громадянство його дружини.
- Порошенка підозрюють у тому, що, будучи президентом, у 2018 році він «видав явно злочинний наказ, яким схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до перевищення ним влади та службових повноважень. Божок нібито за наказом Порошенка призначив на посаду заступника голови СЗР Сергія Семочка.
- У серпні 2021 року Семочко зміг через суд поновитися на посаді, тому що звільнили його незаконно — під час перебування на лікарняному. Але суди тривають і досі. У січні 2023 року його справу прийняла до розгляду Велика палата Верховного суду, де позов розглядатимуть 17 суддів. Дата розгляду поки невідома.