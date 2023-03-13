Митрополит Павло заявив, що УПЦ МП не піде з Лаври

Намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП, який поки що займає частину Києво-Печерської лаври, митрополит Павло, заявив, що має намір «до останнього відстоювати свої права» і не звільняти територію Лаври.
Про це він сказав у неділю, 12 березня, під час проповіді в одному з храмів Нижньої Лаври, відеозапис якої опубліковано в Youtube.
Павло заявив, що «починається Апокаліпсис» та розкритикував українську владу та Православну церкву України.
«Напевно, Апокаліпсис починається з України, тому що тут великі святині, Київ називають другим Єрусалимом, вся наша Свята Русь, Україна та інші міста вкриті мощами угодників Божих», — сказав митрополит.
Він закликав своїх прихильників «відстоювати свої права та свої святині».
«Брати і сестри, ви не повинні залишатися осторонь. Ми обирали цих депутатів і сьогодні ми повинні дати відповідь: як обирали, так можемо і усунути, як це заведено в цивілізованому світі. Тому нам доведеться підняти голос. Ми повинні відстояти свою віру, ми не повинні осоромити Церкву, нехай навіть мене розстріляють. Я не боюся смерті», — підсумував Павло.
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