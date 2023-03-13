Іран помилував 22 тисячі учасників антиурядових протестів

В Ірані помилували 22 тисячі людей, які брали участь в антиурядових протестах.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформаційне агентство IRNA.

На початку минулого місяця державні ЗМІ повідомили, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї помилував «десятки тисяч» увʼязнених, зокрема, деяких заарештованих під час акцій протестів.

«Наразі помилувані 82 тисячі людей, у тому числі 22 тисячі людей, які брали участь у протестах», — заявив голова судової системи Голамхоссейн Мохсені Еджей.

Коли цих людей звільнять і які звинувачення їм висунули, він не уточнив.