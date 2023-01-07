В Ірані стратили ще двох учасників осінніх протестів

В Ірані стратили ще двох учасників антиурядових протестів, які розпочалися восени 2022 року.

Про це повідомляє CNN.

Влада стратила 22-річного Мохаммада Мехді Карамі та 39-річного Мохаммада Хоссейні. Вони були засуджені за вбивство співробітника парамілітарного ополчення «Басідж», яке входить до складу Корпусу вартових ісламської революції. У цій справі до страти засудили ще трьох людей, а 11 людей отримали тюремні терміни.

Мохаммад Карамі Mizan News

Мохаммад Хоссейні Mizan News

Правозахисна організація Amnesty International стверджує, що обвинувальні вироки ґрунтувалися на зізнаннях, отриманих під тортурами. Адвокат Хоссейні підтверджував це. Також Amnesty International заявила, що всім обвинуваченим учасникам протестів відмовили в праві на адекватний захист та в доступі до адвокатів на свій вибір.

Іранська влада усі звинувачення відкидає.