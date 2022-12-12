В Ірані стратили другого учасника антиурядових протестів

В Ірані повісили другого учасника антиурядових протестів, які нині тривають у країні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформаційне агентство Mizan.

«Маджид Реза Рахнавард був публічно повішений у (священному шиїтському місті) Мешхед сьогодні вранці... Його засудили до смертної кари за «ведення війни проти Бога» після того, як він ударив ножем двох співробітників сил безпеки», — йдеться у повідомленні.

Це вже друга страта, повʼязана з антиурядовими протестами в Ірані. Ще одного демонстранта, Мохсена Шекарі, повісили 8 грудня через те, що він поранив ножем охоронця та заблокував рух на одній з вулиць Тегерану. Правозахисні групи заявили, що Шекарі катували та змусили зізнатися, а Сполучені Штати та їхні союзники засудили страту.

Правозахисна організація Amnesty International заявила, що влада Ірану вимагає смертної кари щонайменше для 21 людини внаслідок «фіктивних судових процесів, спрямованих на залякування тих, хто бере участь у народному повстанні, яке сколихнуло Іран».

За даними правозахисної групи HRANA, станом на 11 грудня в Ірані загинули 488 протестувальників, у тому числі 68 неповнолітніх, а також 62 співробітники сил безпеки. За їхніми даними, 18 259 демонстрантів були заарештовані.

За інформацією Організації Обʼєднаних Націй, під час протестів загинули понад 300 людей, а вищий орган державної безпеки Ірану заявив, що заворушення забрали життя 200 протестувальників та працівників сил безпеки.