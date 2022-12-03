Канада запровадила додаткові санкції проти Ірану за постачання дронів росії

Канада ввела додаткові санкції проти Ірану за постачання бойових дронів росії.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Канади.

Під санкції потрапили компанія, яка допомагала розробляти дрони Shahed, та авіакомпанія Safiran Airport Services, яка координувала доставку дронів літаками. Також санкції запроваджені проти компанії Baharestan Kish Company, яка допомагала в розробці безпілотників.

Окрім цього, під обмеження потрапили бригадний генерал Корпусу вартових ісламської революції, командувач спеціальних підрозділів правоохоронних органів, суддя, а також інформагентства Javan та Basij. Проти них санкції запроваджені за придушення протестів в Ірані та пропаганду.