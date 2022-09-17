В Ірані дівчина померла після арешту поліцією моралі. У країні спалахнули протести

Мешканка Ірану Махси Аміні померла після того, як її затримала поліція моралі через «неналежний» хіджаб. Ця подія викликала хвилю протестів у соцмережах і на вулицях країни.

Про це пише Reuters.

За даними державних ЗМІ Ірану, влада почала розслідувати смерть Махси Аміні на вимогу президента Ібрагіма Раїсі. Поліція повідомила, що 22-річній дівчині стало погано, коли вона разом з іншими затриманими жінками перебувала у відділку поліції моралі.

«Після того, як її перемістили до транспортного засобу, а також на місці [у відділку] фізичного зіткнення з нею не було», — йдеться в заяві поліції. Там заперечують, що Аміні побили у відділку поліції.

Раніше в поліції заявляли, що в Аміні стався серцевий напад після того, як її доставили до відділку для «навчальної бесіди». Однак родичі дівчини кажуть, що у неї не було захворювань серця.

Кілька видатних діячів спорту та мистецтва опублікували критичні коментарі в соціальних мережах щодо смерті Аміні, а політик-реформатор Махмуд Садегі закликав верховного лідера аятоллу Алі Хаменеї висловитися.

На відео, опублікованих у соцмережах, протестувальники скандують: «Смерть диктатору [Хаменеї]», а водії автівок сигналять, щоб підтримати протести біля лікарні в Тегерані, де перебувала Аміні.

У Сполучених Штатах Америки теж відреагували на смерть дівчини.

Спеціальний посланник США з питань Ірану Роберт Меллі написав у Twitter: «Смерть Махси Аміні після травм, отриманих під час увʼязнення через «неналежний» хіджаб, жахлива... Винні в її смерті мають бути притягнуті до відповідальності».