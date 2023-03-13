Полонений військовий Мацієвський, якого росіяни розстріляли після слів «Слава Україні!», — громадянин Молдови. В МЗС країни висловилися

Військовий Олександр Мацієвський, якого росіяни розстріляли після слів «Слава Україні!», був громадянином Молдови, який захищав Україну в лавах 163 батальйону 119 окремої бригади ТрО Чернігівської області.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова.

У відомстві рішуче засудили вбивство громадянина Молдови та назвали дії росіян воєнним злочином і грубим порушенням міжнародних гуманітарних законів.

«Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким Олександра Мацієвського та солідарні з українським народом», — заявили у молдовському МЗС.