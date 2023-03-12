CБУ остаточно підтвердила імʼя українського військового, якого росіяни розстріляли після слів «Слава Україні!»

Служба безпеки України остаточно підтвердила імʼя українського військового, якого росіяни розстріляли після слів «Слава Україні!» Це снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський, як і казали раніше в Управлінні сил ТрО «Північ».
Остаточно підтвердити дані військового вдалося після комплексу слідчих дій, які включали спілкування з рідними та побратимами загиблого, а також опрацювання фото- та відеоматеріалів. Наразі СБУ працює над ідентифікацією окупантів, які вчинили злочин.
Мацієвський був призваний на військову службу в березні 2022 року. З кінця грудня його вважали зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецькій області. СБУ встановила, що його розстріляли 30 грудня 2022 року. Тіло повернули додому в лютому 2023 року.
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському.
«Солдату. Людині, яку знатимуть всі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість — в Україні — і за його «Слава Україні!», — заявив він у зверненні.
- 6 березня активісти Сергій Стерненко та Ігор Лаченков опублікували в Twitter відео розстрілу росіянами полоненого українського військового. Його стратили після того, як він відповів окупантам «Слава Україні». Вбивство неозброєних військовополонених за Женевською конвенцією є воєнним злочином. Служба безпеки порушила кримінальну справу через розстріл українського військовополоненого. Її відкрили за ст. 438 ч. 2 ККУ — порушення законів та звичаїв війни.
- Згодом у Генштабі повідомили, що українським військовим, якого росіяни розстріляли за вигук «Слава Україні», був військовослужбовець 30 окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура. Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут. Але в регіональному управлінні сил ТрО «Північ» заперечили інформацію Генерального штабу про особу розстріляного росіянами українського військового. Там запевняють, що на відео був боєць 119 окремої бригади ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський.